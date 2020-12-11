Американский корабль впервые запустил крылатую ракету Tomahawk Block V

Американский эсминец USS Chafee (DDG 90) типа Arleigh Burke стал первым кораблем Военно-морских сил, который запустил новую версию знаменитой крылатой ракеты Tomahawk — Tomahawk Block V.

Эсминец ВМС США USS Chafee совершил исторический первый запуск крылатой ракеты Tomahawk Block V. Она должна стать новой «длинной рукой» американского флота, существенно расширив его возможности. Испытания провели в Тихом океане, у побережья Гавайев. Тесты признали успешными.

Представляющая собой модернизированный вариант Block IV ракета предназначена для поражения самых разных целей, в том числе движущихся. Это достигнуто за счет установки новой головки самонаведения.

Крылатая ракета Tomahawk — основное ударное ракетное вооружение ВМС США: ее активно используют как надводные корабли, так и субмарины. Базовую версию ракеты приняли на вооружение в 1983 году. На сегодня произвели более семи тысяч таких ракет разных модификаций.

В перспективе американские ВМС хотят вооружиться принципиально новой гиперзвуковой ракетой, создаваемой по программе Prompt Global Strike (PGS). Известно, что оружие протестировали еще в 2017 году.