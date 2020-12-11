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Военно-промышленный курьер

Корвет «Гремящий» сбил над Балтикой крылатую ракету

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший корабль проекта 20385 выполнил в море ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках завершающего этапа государственных испытаний.

Корвет «Гремящий» – головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант проекта 20380. От предшественников его отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

В ходе испытаний ранее корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провел артиллерийские и торпедные стрельбы. А на Балтике его экипаж получил приказ сбить «чужую» ракету.

В качестве мишени была использована противокорабельная крылатая ракета, выпущенная с ракетного катера «Р-257», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. При этом была создана сложная помеховая обстановка (по условиям учений «противник» применил средства радиоэлектронного противодействия).

При стрельбе по воздушной цели на «Гремящем» использовали зенитный ракетный комплекс морского базирования «Редут» и артиллерийские установки АК-190 и АК-630. Запущенные с корвета зенитные ракеты и плотный артиллерийский огонь успешно поразили назначенную цель. 

Морской полигон БФ, где проходили учения, был закрыт для гражданского судоходства. Испытания обеспечивали более 10 кораблей и судов флота, участвовавших в перекрытии района стрельб и запуска ракеты-мишени.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Продукция
АК-630 Ласка
Гремящий
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20380 Корвет-1
20385
БФ
Военные учения
Калибр КР
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