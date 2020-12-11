"Развитие не останавливается". Военный эксперт о комплекте "Ратник"

За восемь лет в войска поставлены почти 300 тысяч комплектов "Ратник", сообщил "Ростех". Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik отметил, что этот комплект продолжает обновляться.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) за восемь лет поставил в войска почти 300 тысяч комплектов экипировки "Ратник", сообщает сайт телеканала "Звезда" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев пояснил, что "Ратник" объединяет более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, автономные источники тепла и средства связи.

Топ-менеджер добавил, что сейчас специалисты разрабатывают тактико-технические требования к экипировке "солдата будущего" ‒ комплекту "Сотник". В корпорации планируют в 2021 году получить техническое задание для его разработки.

Полковник в отставке, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik отметил, что комплект "Ратник" продолжает совершенствоваться.

"Несмотря на то, что комплект был принят на вооружение и поступил в серийное производство несколько лет назад, он в процессе производства совершенствуется по отдельным элементам. Например, появляются новые типы прицелов ‒ всепогодных и ночных ‒ для стрелкового оружия, которое входит в этот комплект, соответственно, они начинают входить в его экипировку, как и другие элементы. В совокупности с базовым комплектом обмундирования, который рассчитан на различные климатические зоны, мы видим, что получается достаточно эффективный комплекс", ‒ сказал Виктор Мураховский.

Он предположил, что в перспективном комплекте "Сотник" будут использованы наработки, примененные в "Ратнике".

"Развитие не останавливается, сейчас идет опытно-конструкторская работа по разработке боевого комплекта следующего поколения ‒ "Сотника". Он развивает многие элементы, которые входят в комплект "Ратник"", ‒ заключил Виктор Мураховский.

Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения ‒ от минус 40 до плюс 50 градусов.

Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое, ‒ не менее трех суток. Как сообщалось, шлем "Ратника" выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния в пять метров, бронежилет ‒ попадание из снайперской винтовки и автомата Калашникова.

Работа над боевой экипировкой "Ратник", в которой участвовало почти 80 предприятий (головное — ЦНИИточмаш), продолжалась около четырех лет. В 2014 году "Ратник", включающий в себя новейшие высокотехнологичные разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.