В «Роскосмосе» рассказали о деле Сафронова

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» настаивают, что советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов не имел допуска к сведениям, которые содержат государственную тайну.

Как заявили там в четверг, 10 декабря, Сафронов поступил на работу в госкорпорацию в мае 2020 года и практически всё время был на дистанционной работе из-за ограничений по COVID-19.

«Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 года», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Адвокат Сафронова Дмитрий Катчев в беседе с ТАСС также подтвердил, что вменяемые его подзащитному эпизоды связаны с событиями трехлетней давности, когда тот не был сотрудником госкорпорации.

Ранее в этот же день правозащитники обратили внимание президента России Владимира Путина на то, что законодательство необходимо доработать, так как иногда при передаче гостайны можно не знать, что данные являются секретными.

«Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было. Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать», — отметил президент.

Путин также отметил на встрече с правозащитниками, что дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за информацию, которую он передал сотрудникам одной из европейских спецслужб.

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием. В настоящее время Сафронов находится в СИЗО «Лефортово».