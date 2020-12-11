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РИА Новости

Стелс-технологии США могут оказаться бессмысленными перед оружием РФ

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Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit.
Источник изображения: © Фото : Public domain

МОСКВА, 10 декабря/ Радио Sputnik. Военный эксперт Алексей Леонков обнаружил "Ахиллесову пяту" в стелс-технологиях, применяемых в американских военных самолетах B-2 Spirit, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В статье в еженедельнике "Звезда" он отметил, что американская стелс-технология, делающая истребители невидимыми для радаров, основана на рассеивании их излучения в направлении, противоположном антенне радара, а эффективность системы зависит от частот, на которых работают системы ПВО противника.

В основном они рассчитаны на X-диапазон (сантиметровая длинна волны) частот, в котором работает большинство современных радаров ПВО и самолетов. Более старые радиолокационные комплексы ПВО (такие как С-125) использовали L-диапазон частот (дециметровые волны), поэтому для них американские стелс-технологии оказались практически бесполезны. Таким образом, обнаруживали и сбивали F-117A в Сербии и Ираке. Радары, работающие в миллиметровом диапазоне (Ka-диапазон) также представляет опасность для "невидимок". А уж те, которые функционируют во всех диапазонах, а именно к таким относятся АФАР (активные фазированные антенные решетки), делают стелс-технологию бессмысленной.

Самое главное свойство АФАР в том, что они могут одновременно сканировать пространство в различных диапазонах частот. Плоскость антенны бортовой РЛС с АФАР представляет множество элементов ячеек, каждая из которых является и приемником, и передатчиком. Именно БРЛС с АФАР окончательно хоронят технологию американских стелс-самолетов, утверждает автор статьи.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений.

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Страны
Ирак
Россия
Сербия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-117
F-22
F-35
С-125
Проекты
АФАР
ГЗЛА
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