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ТАСС

Путин присвоил командующему Северным флотом Моисееву звание адмирала

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Александр Моисеев
Александр Моисеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Также звание вице-адмирала получил командующий войсками и силами на северо-востоке Александр Юдашев

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении воинского звания адмирала командующему Северным флотом Александру Моисееву. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Также звание вице-адмирала получил командующий войсками и силами на северо-востоке Александр Юдашев.

Александр Моисеев - российский военачальник. Герой России (2011). Командующий подводными силами Северного флота (2012-2016), начальник штаба - первый заместитель командующего Северным флотом (2016-2017), заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ (2017-2018), командующий Черноморским флотом (2018-2019), с 2019 г. - командующий Северным флотом.

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