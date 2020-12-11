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WarSpot

Япония построит новые эсминцы вместо наземной системы ПРО

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Источник изображения: warspot.ru

Япония определилась, как защитить себя от северокорейских ракет без строительства наземной системы противоракетной обороны. Вчера, 9 декабря, портал janes.com сообщил о том, что для японского флота будут построены два новых эсминца.

В январе прошлого года Управление военного сотрудничества Минобороны США (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) официально одобрило запрос Японии на покупку двух систем ПРО Aegis Ashore. Но из-за ряда проблем строительство наземных баз оставалось под вопросом. «Камнем преткновения» стали стоимость и технические проблемы, которые мешают развёртыванию Aegis Ashore в Японии. Также Минобороны столкнулось с сильным противодействием со стороны местных органов власти и жителей населённых пунктов, расположенных возле обоих планируемых объектов.

Японский эсминец Maya DDG-17 с системой ПРО Aegis

Источник изображения: defensenews.com

О замене наземной системы ПРО на новые корабли объявил министр обороны Японии Нобуо Киси. После рассмотрения трёх альтернатив Aegis Ashore (рассматривались также стационарный объект в море и плавучие ракетные системы на базе коммерческих судов) Минобороны пришло к решению построить два новых эсминца. Таким образом, Япония не попадёт под штрафы за отказ от уже оплаченных радаров и ракет, поскольку сможет использовать их на новых кораблях. Япония уже располагает кораблями с системой Aegis, поэтому с постройкой новых единиц не должно возникнуть проблем.

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КНДР
США
Япония
Продукция
Иджис
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