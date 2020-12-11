«Успокаиваться нельзя": Москва и Минск обновили план применения войск

Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Белоруссии и РФ

Россия и Белоруссия обновили план применения региональной группировки войск двух стран, который уже поддержал белорусский лидер Александр Лукашенко. Такое решение было обусловлено, как объясняют в Минске, действиями НАТО у границ Белоруссии. Ранее в Москве и Минске неоднократно говорили об активизации НАТО у восточных рубежей альянса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал план применения региональной группировки войск его страны и РФ, которая была создана в рамках Союзного государства, заявил начальник генштаба белорусских Вооруженных сил Александр Вольфович после доклада главе государства.

Как он отметил, обновление плана применения этой группировки войск провели и в России.

После этого соответствующий план вынесут на заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, уточнил Вольфович.

По его словам, варианты действий были обновлены на основании информации, которая есть в настоящее время, в том числе по порядку задействования и районов применения соединений и частей, «которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач". "В прошлом плане они были в одних районах, в этом плане с учетом прогноза обстановки несколько другие районы, задачи", - отметил он.

Начальник генштаба ВС Белоруссии пояснил, что совместная группировка войск - это механизм стратегического сдерживания. По его словам, она была создана, чтобы отражать крупномасштабную агрессию в отношении Союзного государства.

Он обратил внимание, что Белоруссия - мирное государство и рассматривает только вопросы, связанные с обороной страны. При этом республика предусматривает и оценивает, как могут действовать вероятные противники.

Лукашенко объяснил необходимость актуализации плана применения совместной группировки войск действиями НАТО у западной границы республики.

"Как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но, тем не менее, нам успокаиваться нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

В начале декабря он утверждал, что в НАТО создается военная группировка, призванная захватить западные земли республики. В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ он отметил, что причиной обострения ситуации в Белоруссии стало внешнее вмешательство. «Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент, и белорусы, могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», - говорил Лукашенко.

До этого президент сообщал, что разведслужбы Белоруссии и России обнаружили под Варшавой и в Киеве центры американских спецслужб. «США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди», - говорил Лукашенко в ходе посещения ОАО «Гомсельмаш».

В конце октября на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным в Минске он сообщил, что вокруг Союзного государства складывается непростая обстановка и союзникам нужно реагировать на вызовы сообща.

Нарышкин тогда обращал внимание, что после начала массовых протестов в Белоруссии Соединенные Штаты в несколько раз увеличили финансирование антиправительственных сил республики. «На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций», - подчеркивал директор СВР.

По его словам, в событиях в Белоруссии четко прослеживается влияние Запада.

Как отметил белорусский президент, Москва регулярно доводит до спецслужб его страны и его самого сведения о ситуации. Белоруссия, как утверждает Лукашенко, очень серьезно относится к полученным данным, поэтому у сторон появляется «очень много совместной работы».

Кристина Сизова