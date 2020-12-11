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Российская газета

Новейший корвет "Гремящий" на испытаниях поразил ракету-мишень

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Экипаж новейшего корвета проекта 20385 "Гремящий", проходящего госиспытания в Балтийском море, успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбы по ракете-мишени.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Корвет проходит завершающий этап государственных испытаний в морском полигоне Балтийского флота в Калининградской области.

Стрельбы велись зенитным ракетным комплексом морского базирования "Редут", артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по ракете-мишени, имитирующей противокорабельную крылатую ракету условного противника. В этом качестве использовалась ракета, выпущенная с ракетного катера Балтийского флота "Р-257".

Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки, "противник" использовал средства радиоэлектронного противодействия. Это не помешало успешно поразить цель запущенными с "Гремящего" зенитными ракетами и плотным артиллерийским огнем.

Ранее экипаж корабля в Белом море выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям, а в Баренцевом море - артиллерийские и торпедные стрельбы.

В морских полигонах Балтийского флота постоянно испытывается новая техника для ВМФ России и иностранных государств. Испытания обеспечивают корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация БФ. На сей раз испытательную ракетную стрельбу обеспечивали более десяти кораблей и судов флота. Они участвовали в перекрытии района стрельб и запуска ракеты-мишени, этот полигон был закрыт для гражданского судоходства.

Справка "РГ"

Корвет "Гремящий" - головной корабль проекта 20385, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, высадки десанта. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380, который отличается усиленными ударными возможностями и системой противовоздушной обороны. Построен в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Гремящий
П-800 Оникс
Проекты
20380 Корвет-1
20385
БФ
Калибр КР
ТОФ
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