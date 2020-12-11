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Военно-промышленный курьер

Glock по-русски будет вдвое дешевле

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отечественная компания «Промтехнология», которая широко известна своими винтовками под брендом ORSIS, собирается занять ещё одну рыночную нишу. Для этого российские специалисты разрабатывают пистолет, который должен стать конкурентом популярному австрийскому семейству пистолетов Glock.

«Мы разрабатываем с нуля пистолет из полимерных материалов в калибре 9х19. Мы рассчитываем, что в 2021 году у нас уже будет его прототип. В разработке учитывается опыт эксплуатации «Глоков» и «Зигзауэров». Предварительное название модели – ORSIS S1. Надеемся создать нечто равнозначное по весу, 650 граммов без патронов, и боевым свойствам пистолетам Glock пятого поколения», - заявил РИА Новости генеральный директор предприятия-разработчика оружия ORSIS (входит в группу компаний «Промышленные технологии») Валерий Новоселов.

Заявлено, что при сохранении характеристик Glock Gen. 5 новый российский пистолет окажется вдвое дешевле австрийского конкурента — стоимость оружия от ORSIS обещают удержать на уровне порядка 100 тысяч рублей, тогда как в России Glock стоит до 200 тысяч рублей без учёта дополнительного оснащения. Сроки появления российского аналога австрийского пистолета не названы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Компании
Glock GmbH
Промтехнологии ГК
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