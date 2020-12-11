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РИА Новости

Названа уязвимость американских истребителей перед российским оружием

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Американский истребитель F-22 Raptor
Американский истребитель F-22 Raptor.
Источник изображения: © Фото : Public domain

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Стелс-технология, применяемая в американских военных самолетах B-2 Spirit, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, имеет серьезные недостатки, пишет военный эксперт Алексей Леонков.

В статье в еженедельнике "Звезда" эксперт рассказал, что в отчетах об эффективной площади рассеяния (ЭПР) не всегда указывается дальность обнаружения, на которой проводились измерения, в результате чего представленные данные "не совсем объективны".

Леонков привел показатели дальности, на которых отечественный истребитель поколения 4++ Су-35 с радиолокационной станцией "Ирбис" может засечь американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Оказалось, что последний будет виден на расстоянии 266 километров, из-за чего не сможет незаметно выпустить ракеты AIM-120D на дальность 180 километров.

Эксперт отметил, что американская stealth-технология, делающая истребители невидимыми для радаров, основана на рассеивании их излучения в направлении, противоположном антенне радара, а эффективность системы зависит от частот, на которых работают системы ПВО противника.

"В основном они рассчитаны на X-диапазон (сантиметровая длина волны) частот", — пояснил Леонков.

Если же радары противника используют L-диапазон (дециметровые волны) или Ka (миллиметровые волны), то американскому самолету грозит опасность.

"А уж те (радары. — Прим.ред.), которые функционируют во всех диапазонах, а именно к таким относятся активные фазированные антенные решетки, делают stealth бессмысленной технологией", — заключил автор.

Ранее журнал National Interest назвал Су-35 истребителем-убийцей, отметив его сверхманевренность и способность выполнять разнообразные задачи — в частности, поражать наземные и морские цели, в том числе прикрытые системами ПВО. Среди вооружений истребителя автор публикации выделил ракеты класса "воздух — воздух", позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а также крылатые противокорабельные ракеты "Оникс".

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AMRAAM
B-2 Spirit
F-22
F-35
П-800 Оникс
Су-35
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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