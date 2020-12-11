Профессор Светлана Шаренкова: почему НАТО возвращает нас в прошлое? (Факти, Болгария)

Администрация Байдена не только придаст сил русофобам всех мастей, но и под благовидными экономическими мотивами разделит Европу и спровоцирует конфликты. А как Болгарии, спрашивает автор, вновь не оказаться втянутой в войну на стороне противников России? Важный шаг — победа на выборах патриотических сил, не замешанных в пресмыкании перед США.

Последние 30 лет Болгария медленно, но систематично превращается в прифронтовую страну на южном фланге организации

Видимо, чтобы оправдать свое существование, НАТО решила разместить новые военные базы на востоке и объявила Российскую Федерацию врагом номер один до 2030 года, тем самым обновив пик антироссийской риторики?! А "орлы" из ЕС стали просить Североатлантический альянс мобилизоваться на борьбу против России и Китая?!

Последние 30 лет Болгария медленно, но систематично превращается в прифронтовую страну на южном фланге НАТО. И, несмотря на оправдания премьер-министра Борисова и министра [иностранных дел] Захариевой, всем понятно, что из-за внешней политики типа "как нам скажет большой брат", проводимой правительством ГЕРБ, однажды мы проснемся в Болгарии, на территории которой расположены иностранные военные базы.

"Паинькам", ныне управляющим нашей страной, напомним, что со времен Освобождения в Болгарии не было иностранных военных баз. Некогда София была союзницей Гитлера и Муссолини, частью "оси Рим-Берлин-Токио", некогда входила в Варшавский договор и советский блок. Несмотря на то, что это широко известный факт, стоит все же напомнить, что даже немец царь Борис отказался посылать болгарские войска на Восточный фронт, соблюдая принцип "Всегда с Германией, никогда против России". И причины этого понятны каждому нормальному болгарину - многовековые отношения, связывающие нас с русскими - православная вера, алфавит, модель цивилизации, Освобождение, помощь в модернизации и индустриализации, многочисленные человеческие контакты. Вот почему болгары хотят дружить и сотрудничать, а не конфликтовать с Москвой!

Избрание яркого представителя "глубинного" государства 78-летнего Джо Байдена, который, хотя и измученный полувековой работой в Сенате и Белом доме, как будто бы придает сил всем русофобам возобновить свою абсурдную и конфронтационную риторику. Возвращение к проектам вроде "Инициатива трех морей", которые под благовидными экономическими мотивами снова разделяют объединенную Европу, приводят к противостоянию, напряженности, провоцируют конфликты и возрождают риторику холодной войны. Все это заламывает руки национальным правительствам, вопреки воле народов и их национальным интересам, чтобы вовлечь их в свои геополитические интриги и личные финансовые игры!

Сегодня проблемы многополярного мира кардинально иные. Об этом свидетельствуют массовые потоки беженцев в Европу и исламский терроризм, от которого не застрахованы ни США, ни наиболее развитые европейские страны, ни Россия, ни Китай. И террор нельзя преодолеть с помощью военных баз или принципа "каждый сам за себя". Это возможно только с помощью координации и равноправного сотрудничества Вашингтона, Брюсселя, Берлина, Парижа, Москвы и Пекина. Сколько мирных жителей должно погибнуть от террористических актов, чтобы до натовских чугунных голов дошло, что эффективно партнерство, а не конфронтация.

Другой вызов, буквально заблокировавший весь современный мир - covid-19. И с ним мы будем бороться с помощью военных баз, F-16 и ядерных бомб? Вирус не делит своих жертв по национальности, расе, политическим или религиозным убеждениям, не делит их на богатых и бедных.

Где Болгария в этой турбулентной реальности? Нам нет места среди русофобских прифронтовых государств, и национально ответственные партии обязаны объединиться вокруг этой позиции, чтобы не допустить использования территории суверенной Болгарии в иностранных интересах, чтобы завершить стратегические проекты в области энергетики, которые сегодня, помимо всего прочего, могут стать спасительной антикризисной экономической мерой для десятков тысяч болгар. Приближаются выборы, и мы должны наконец выбрать государственных деятелей и патриотов, а не послушных слуг и сволочей!

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Комментарии

Кнаус 485

Хорошая статья…

Майна

Живков был настоящим политиком! Если бы у нас сейчас были такие политики, Болгария была бы Швейцарией.

Ангела

Болгария - это Запад! Болгария - это НАТО!

Рашка с чашка

Если Байден вступит в должность, он неминуемо начнет новые войны! При нем та же команда, что и при Обаме. Будем ждать новых "весен" в Молдавии и Приднестровье, в Белоруссии, на Кавказе и в Иране.

Sabaton

Токсичные члены ГЕРБ должны уйти как можно скорее, прежде чем они снова втянут нас в прислужничество в какой-нибудь мировой войне, от которой мы снова пострадаем!

Някой си

Очень хорошо сказано! Занимайтесь любовью, а не войнами!

Личност

США - машина смерти номер один. Не знаю, кто агрессор для чугунных тыкв наших евроатлантистов, но с 1945 года США осуществили 75 военных интервенций, а СССР-Россия - шесть: Польша, Чехословакия, Афганистан, Сирия, Абхазия, Осетия.

Пенев

Богатство страны обратно пропорционально ее зависимости от России.