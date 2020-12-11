"Особенно важно сейчас": Россия и НАТО встретятся на учениях

ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения

Россия впервые за десять лет примет участие в военных учениях совместно со странами НАТО. Маневры пройдут в 2021 году в территориальных водах Пакистана, которому и принадлежит инициатива о проведении маневров. Мнения экспертов относительно новых учений разделились: их рассматривают и как выставочное мероприятие, и как один из шагов на пути к восстановлению сотрудничества Москвы и военного блока.

Силы Черноморского флота будут участвовать в учениях AMAN-2021 совместно с военно-морскими силами 30 стран, среди которых - государства-члены НАТО, говорится в сообщении пресс-службы флота.

Инициаторами отработки совместных действий выступили ВМС Пакистана. Маневры состоятся в феврале 2021 года в акватории пакистанского порта Карачи.

Свое участие в учениях уже подтвердили представители более 30 стран, примерно десять из которых задействуют свой корабельный состав. Остальные при этом отправят официальных наблюдателей.

Помимо кораблей пакистанских ВМС и ВМФ России, в маневрах также будут участвовать ВМС Соединенных Штатов, Королевский военно-морской флот Великобритании, Морские силы самообороны Японии, ВМС Китая, Турции, Филиппин, Индонезии, Шри-Ланки, а также Королевские морские силы Малайзии.

Как уточнили в пресс-службе Черноморского флота, от России на учениях будут представлены фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, отряд разминирования, подразделение морской пехоты, а также вертолет морского базирования.

Российская сторона пояснила, что цели этих учений - укрепить и развить военное сотрудничество между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море. Кроме того, как ожидается, военные моряки обменяются опытом по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.

"Участие в совместном учении кораблей ВМФ России с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса состоится спустя десять лет после завершения предыдущего учения Bold monarch - 2011, проходившего у берегов Испании", - обратили внимание на Черноморском флоте.

Тогда учения проходили с 30 мая по 10 июня. В них участвовал отряд кораблей ЧФ в составе дизельной подводной лодки "Алроса", спасательного буксира "Шахтер", килектора (вспомогательное судно для подводных грузовых работ) КИЛ-158 и спасательного судна «Эпрон».

К учениям 2011 года привлекались примерно 18 специализированных судов и подводных лодок Испании, России, Великобритании, Франции, Соединенных Штатов, Турции, Швеции, Норвегии, Португалии и Италии. Кроме того, в маневрах участвовали специалисты-спасатели из 25 стран.

"Мы здесь для того, чтобы познакомиться с работой иностранных образцов спасательной техники, на практике отработать совместимость отечественных и иностранных спасательных систем, координировать совместные действия в море по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается", - говорил бывший тогда начальником Генштаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров.

Тогда это мероприятие называли одним из важных для сотрудничества России и НАТО в 2011 году. С тех пор РФ и Североатлантический альянс не проводили совместных маневров. AMAN-2021 станут первыми подобными маневрами за десять лет.

Но заместитель начальника Института политического и военного анализа Александр Храмчихин сказал «Газете.Ru», что этому не стоит уделять так много внимания, поскольку речь идет о выставочном мероприятии, которое нужно Пакистану. Он выразил мнение, что это никак не повлияет на отношения России и НАТО.

Вместе с тем директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев полагает, что эти маневры - очередной знак того, что Россия готова возобновить взаимодействие с Североатлантическим альянсом в оборонной сфере.

По словам эксперта, это особенно важно сейчас, поскольку демонстрирует готовность к снижению напряженности и вооруженного противостояния с НАТО.

Он обратил внимание, что восстановление отношений с альянсом после начала кризиса на Украине в 2014 году началось в 2017-м, когда РФ и военно-политический блок провели в Баку встречи на высоком уровне между военачальниками. «Такого рода встречи не могли состояться без высокого политического согласия сторон. Это был первый шаг к восстановлению сотрудничества», - подчеркнул директор Института стратегических оценок.

Кроме того, как отметил эксперт, были возобновлены контакты по линии Совета Россия-НАТО. Военным удалось добиться практических результатов, поскольку произошло снижение напряженности в отношениях, констатировал Сергей Ознобищев. По его словам, совместные маневры AMAN-2021 - это подготовительный этап к тому, чтобы стороны могли перевести взаимодействие на следующий уровень.

«На сегодняшний день набирается достаточно факторов, которые говорят о кардинальных изменениях российской политики в отношении Запада. Будет лучше, если и Запад начнет трансформировать свою политику в отношении России и снимать общие угрозы для безопасности», - отметил специалист.

Лидия Мисник