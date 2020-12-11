Вековая Мосинка получила крепление под современную оптику

В продажу поступило приспособление, позволяющее устанавливать современные оптические прицелы на снайперскую винтовку Мосина. Выпуск кронштейна налажен на волгоградском оптико-механическом заводе (входит в концерн «Швабе»).

«Причиной для запуска кронштейна в серию стал запрос рынка. Сегодня у охотников имеется порядка 15 тысяч «трехлинеек», многие в хорошей сохранности. Штатный трехкратный прицел ПУ стрелков не устраивает, а для установки более мощной оптики необходим специально спроектированный кронштейн», - приводит пресс-служба концерна слова генерального директора ВОМЗ Василия Морозова.

Новое крепление для прицела должно быть цельнофрезерованным, из хорошей стали, с разрезными кольцами, иметь возможность использовать прижимной и микрометрический винты кронштейна Кочетова, которым штатно оснащалась снайперская винтовка Мосина калибра 7,62 мм образца 1942 года.

Волгоградское изделие изготовлено из углеродистой стали, его масса 360 граммов - на 100 граммов тяжелее штатного кронштейна, говорит РГ.