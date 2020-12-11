Haqqin (Азербайджан): в Баку прошел парад победы

В Баку состоялся военный парад, посвященный победе азербайджанской армии в карабахской войне. В качестве почетного гостя на мероприятие приглашен президент Турции Эродоган. В параде приняли участие более трех тысяч человек личного состава, около 150 единиц боевой техники.

10 декабря на площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный победе в Отечественной войне. На параде присутствовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Командовал парадом победы, посвященным великой победе в Отечественной войне, заместитель министра обороны, кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант Керим Велиев. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Ильхаму Алиеву и президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Главы государств поприветствовали солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции. Президент Азербайджанской Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде. Затем выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

После выступлений глав государств начался парад. Личный состав наших Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики и знаменем победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в нашу славную военную историю. Вслед за государственным флагом и знаменем победы на площадь Азадлыг были вынесены флаги родов войск азербайджанской армии.

Группа знаменосцев во главе с героем Отечественной войны генерал-майором Зауром Мамедовым вынесла на площадь Азадлыг боевые знамена воинских частей, имеющих исключительные заслуги в достижении великой победы.

В параде приняли участие более трех тысяч человек личного состава, около 150 единиц боевой техники, ракетно-артиллерийские установки, средства ПВО, также были продемонстрированы боевые корабли и катера. На параде также представлена часть военных трофеев, захваченных у противника, разгромленного азербайджанской армией в ходе Отечественной войны.