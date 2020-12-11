Войти
ИноСМИ

Haqqin (Азербайджан): в Баку прошел парад победы

477
0
0

В Баку состоялся военный парад, посвященный победе азербайджанской армии в карабахской войне. В качестве почетного гостя на мероприятие приглашен президент Турции Эродоган. В параде приняли участие более трех тысяч человек личного состава, около 150 единиц боевой техники.

10 декабря на площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный победе в Отечественной войне. На параде присутствовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Командовал парадом победы, посвященным великой победе в Отечественной войне, заместитель министра обороны, кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант Керим Велиев. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Ильхаму Алиеву и президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Главы государств поприветствовали солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции. Президент Азербайджанской Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде. Затем выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

После выступлений глав государств начался парад. Личный состав наших Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики и знаменем победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в нашу славную военную историю. Вслед за государственным флагом и знаменем победы на площадь Азадлыг были вынесены флаги родов войск азербайджанской армии.

Группа знаменосцев во главе с героем Отечественной войны генерал-майором Зауром Мамедовым вынесла на площадь Азадлыг боевые знамена воинских частей, имеющих исключительные заслуги в достижении великой победы.

В параде приняли участие более трех тысяч человек личного состава, около 150 единиц боевой техники, ракетно-артиллерийские установки, средства ПВО, также были продемонстрированы боевые корабли и катера. На параде также представлена часть военных трофеев, захваченных у противника, разгромленного азербайджанской армией в ходе Отечественной войны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Издания
Военный Парад
Похожие новости
07.10.2020
Bloomberg (США): Турция тестирует ракетную систему производства РФ, которая разозлила США
05.10.2020
Вмешательство недопустимо: Эрдоган ответил Путину, Трампу и Макрону
05.10.2020
«Турки управляют операцией»: Пашинян обратился к нации
05.08.2020
Geopolitika.news (Хорватия): Эрдогана больше не контролирует ни Запад, ни Россия
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:45
  • 2
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»