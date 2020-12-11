Обновленный Ту-160 вошел в список мировых достижений военного авиастроения в 2020 году

Первый мотоотсек для стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки, изготовленный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой"). Новосибирск, сентября 2019 года.

Журнал Aviation Week & Space Technology высоко оценил среднесрочную модернизацию самолета, выполненную Казанским авиационным заводом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-160 вошел в презентацию наиболее значимых мировых достижений в области военной авиации за 2020 год, составленную ведущим профильным журналом Aviation Week & Space Technology и имеющуюся в распоряжении ТАСС.

Издание высоко оценило среднесрочную модернизацию самолета, выполненную Казанским авиационным заводом (КАЗ, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). В апреле КАЗ передал Минобороны РФ два модернизированных бомбардировщика Ту-160 перед запланированным вводом самолета в строй в 2021 году.

Как отметил журнал, Ту-160М, оснащенный модернизированными турбореактивными двухконтурными двигателями с функцией форсажа НК-32-02, совершил первый полет 3 ноября.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля 2020 года опытный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. На самолете обновлены пилотажно-навигационное оборудование, комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Бомбардировщик способен нести до 12 стратегических крылатых ракет на двух многопозиционных поворотных пусковых установках внутри фюзеляжа.

Ранее ТАСС сообщал, что Ту-160М с двигателем НК-32-02 также стал единственным примером российского двигателестроения, включенным в презентацию мировых достижений в сфере двигателестроения, составленную Aviation Week & Space Technology по итогам 2020 года.