Российский флот будет «гостить» в Судане

Россия усиливает своё присутствие в Африке. Вчера, 9 декабря, газета «Известия» сообщила о том, что днём ранее Россия и Судан подписали соглашение о создании базы ВМФ РФ на побережье Красного моря.

«Настоящее соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своём намерении прекратить его действие», — сообщается в подписанном документе.

Российская база разместится в Порт-Судане Источник изображения: google.com/maps

По договору Россия сможет разместить на базе не более 300 человек персонала. Количество кораблей ограничено четырьмя, при этом среди них могут быть боевые единицы с ядерной энергетической установкой.

В ноябре этого года «Известия» сообщали о том, что президент России Владимир Путин поручил подписать с Суданом соглашение о создании там пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Тогда сообщалось, что земля под российскую базу выделена на безвозмездной основе. По неофициальной информации, платой будет безвозмездная поставка российской системы ПВО для защиты суданской военно-морской базы в Порт-Судане. При этом информационное агентство Deutsche Welle утверждает, что ключевой интерес России в Судане — добыча полезных ископаемых.