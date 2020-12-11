В ААК "Прогресс" завершена модернизация производства в рамках госпрограммы

ЦАМТО, 10 декабря. В ААК "Прогресс" им Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) состоялась торжественная церемония запуска в промышленную эксплуатацию объектов модернизации производства в рамках госпрограммы РФ "Развитие ОПК" "Техническое перевооружение производства ААК "Прогресс".

В рамках госпрограммы на предприятии проведены работы по строительству цеха защитных покрытий и реконструкции цеха термической обработки деталей, центрально-испытательного цеха, цеха композитных материалов, механического производства, центра подготовки производства, компрессорной станции, технологической котельной. Общая площадь, на которой была проведена реконструкция, составила более 56 тыс. кв. м.

Завершающим и одним их самых сложных объектов модернизации производства стала реконструкция механообрабатывающего производства, где сегодня под одной крышей собраны все механообрабатывающие цеха – механический, слесарно-сварочный, механосборочный, механический цех программной обработки деталей и цех механической обработки крупных и средних деталей, а также промывочный участок и балансировка. Для обеспечения своевременного выполнения плана, а также повышения эффективности производства все современное высокопроизводительное оборудование подключено к системе мониторинга загрузки оборудования и производства. На специальные мониторы выводятся показатели работы каждого станка. Для оптимизации логистических потоков между производственными участками установлены автоматизированные системы хранения, обеспечивающие рабочих заготовками и инструментом.

"Первостепенными задачами реконструкции и модернизации стали улучшение условий труда, повышение качества продукции и улучшение экологической обстановки – очень много было сделано для того, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Но самая главная наша задача состояла в том, чтобы за счет реконструкции расширить возможности предприятия и запустить новые проекты: это и модернизированный разведывательно-ударный Ка-52М и гражданский многоцелевой Ка-62, а также участие предприятия в кооперации по изготовлению офшорного вертолета Ми-171А3", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

На сегодняшний день от государственной инспекции Ростехнадзора получено заключение о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации, имеющей положительное заключение Главного управления государственной экспертизы. Администрацией Арсеньевского городского округа выдано разрешение на ввод производства в эксплуатацию.

В 2021-2023 гг. на предприятии планируется построить комплексные очистные сооружения для ливневых сточных вод, выполнить мероприятия для повышения энергоэффективности производства и завершить реконструкцию агрегатно-сборочного производства. Также запланирована реконструкция бытовых помещений для повышения комфорта работы персонала.

ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина" (ПАО ААК "Прогресс") – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Предприятие входит в состав приморского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".