Войти
ЦАМТО

В ААК "Прогресс" завершена модернизация производства в рамках госпрограммы

517
0
0
В цеху ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина"
В цеху ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина".
Источник изображения: PrimaMedia

ЦАМТО, 10 декабря. В ААК "Прогресс" им Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) состоялась торжественная церемония запуска в промышленную эксплуатацию объектов модернизации производства в рамках госпрограммы РФ "Развитие ОПК" "Техническое перевооружение производства ААК "Прогресс".

В рамках госпрограммы на предприятии проведены работы по строительству цеха защитных покрытий и реконструкции цеха термической обработки деталей, центрально-испытательного цеха, цеха композитных материалов, механического производства, центра подготовки производства, компрессорной станции, технологической котельной. Общая площадь, на которой была проведена реконструкция, составила более 56 тыс. кв. м.

Завершающим и одним их самых сложных объектов модернизации производства стала реконструкция механообрабатывающего производства, где сегодня под одной крышей собраны все механообрабатывающие цеха – механический, слесарно-сварочный, механосборочный, механический цех программной обработки деталей и цех механической обработки крупных и средних деталей, а также промывочный участок и балансировка. Для обеспечения своевременного выполнения плана, а также повышения эффективности производства все современное высокопроизводительное оборудование подключено к системе мониторинга загрузки оборудования и производства. На специальные мониторы выводятся показатели работы каждого станка. Для оптимизации логистических потоков между производственными участками установлены автоматизированные системы хранения, обеспечивающие рабочих заготовками и инструментом.

"Первостепенными задачами реконструкции и модернизации стали улучшение условий труда, повышение качества продукции и улучшение экологической обстановки – очень много было сделано для того, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Но самая главная наша задача состояла в том, чтобы за счет реконструкции расширить возможности предприятия и запустить новые проекты: это и модернизированный разведывательно-ударный Ка-52М и гражданский многоцелевой Ка-62, а также участие предприятия в кооперации по изготовлению офшорного вертолета Ми-171А3", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

На сегодняшний день от государственной инспекции Ростехнадзора получено заключение о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации, имеющей положительное заключение Главного управления государственной экспертизы. Администрацией Арсеньевского городского округа выдано разрешение на ввод производства в эксплуатацию.

В 2021-2023 гг. на предприятии планируется построить комплексные очистные сооружения для ливневых сточных вод, выполнить мероприятия для повышения энергоэффективности производства и завершить реконструкцию агрегатно-сборочного производства. Также запланирована реконструкция бытовых помещений для повышения комфорта работы персонала.

ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина" (ПАО ААК "Прогресс") – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Предприятие входит в состав приморского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Ростехнадзор
СМР
Похожие новости
25.01.2017
Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
21.08.2013
"В 2012 году холдинг показал лучший результат по росту поставок в тройке лидеров"
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
29.02.2012
Настоящее и будущее корпорации «Вертолеты России»
07.07.2009
"Вертолеты России" готовятся к экспансии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:45
  • 2
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»