Новая 122-мм мобильная самоходка на шасси броневика представлена в КНР

Китайская армия начала получать новые 122-мм самоходные артиллерийские установки PLC-171, выполненные на базе бронированных автомобилей Dongfeng Warrior последней версии.

Как сообщает dambiev со ссылкой на репортаж телевизионного канала CCTV7, такая техника уже находится на вооружении общевойскового соединения, входящего в 72-ю армейскую группу Народно-освободительной армии.

Впервые подобная машина была продемонстрирована два года назад. Отмечалось, что при разработке этой САУ, по всей видимости, учтен опыт, полученный при создании ориентированной на экспорт самоходки SH2, презентованной еще в 2007 году и вооруженной 122-мм орудием Тип 85, скопированным с известной советской гаубицы Д-30.

В Китае для таких систем выпускаются новые артиллерийские боеприпасы с максимальной дальностью стрельбы до 22000 м. Имеются также активно-реактивные снаряды, бьющие уже на 27000 м.

У PLC-171 есть современная компьютеризованная система, обеспечивающая высокую точность огня.

Полноприводное трехосное шасси обладает высокой мобильностью. Максимальная скорость по шоссе достигает 120 км/ч. Самоходка может легко перебрасываться транспортными самолетами.

Недавно стало известно о проходящей испытания гусеничной 155-мм САУ нового поколения. Предполагается, что ими полностью заменят разработанные в 80-е годы устаревшие 152-мм Тип 83. Как ожидается, этой новинкой могут заинтересоваться и в иностранных армиях.

Алексей Моисеев