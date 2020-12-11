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Известия.ru

Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска можно сравнить с советским и американским конструкторами ракетно-космической техники Сергеем Королевым и Вернером фон Брауном. Об этом «Известиям» рассказал независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин в четверг, 10 декабря.

Накануне прототип космического корабля Starship SN8 компании SpaceX взорвался при приземлении во время испытаний в штате Техас. Спустя пять минут после старта корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался.

«На данном этапе Маска можно сравнить с Королевым и фон Брауном. У них тоже взрывались ракеты на заре ракетостроения, можно сказать, ракеты чаще падали, чем взлетали. Но это нормальная практика для нового этапа», — сказал эксперт.

По его словам, уникальность проекта Starship в том, что сейчас Илон Маск отрабатывает совершенно новые технологии, в то время как раньше он эксплуатировал и доводил до экономической целесообразности технологии предыдущих поколений человечества.

Starship — состоит из космического корабля и ракеты Super Heavy. Проект рассчитан на вывод на низкую орбиту более 100 тонн полезной нагрузки, возвращаемых кораблей с такими параметрами никогда не строили, добавил Андрей Ионин.

В свою очередь, Маск уже назвал запуск успешным. «Успешный подъем, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки», — написал он в Twitter.

«Маску можно верить, когда он говорит, что испытания прошли успешно. Подобные испытания поэтапно тестируют разные элементы системы корабля. В этот раз он мог отрабатывать не посадку, а другие этапы», — добавил Ионин.

В то же время эксперт выразил сомнения, что Илону Маску удастся отправить людей на Марс к 2024 году.

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