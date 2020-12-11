Эксперт назвал военно-морские учения России и НАТО позитивным событием

Стрельбы во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Проводимые ВМС Пакистана военно-морские учения AMAN-2021, участие в которых примут также Россия и ряд стран НАТО, в том числе США и Великобритания, является позитивным событием, которое поможет снизить напряжение между РФ и Западом, заявил в четверг РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана.

"Совместные военно-морские учения с НАТО можно расценивать как попытку Запада хоть немного снизить напряженность в отношениях с Россией, которая в последнее время только нарастает. Несмотря на все заявления о том, что РФ нуждается в "сдерживании", НАТО все же стремится к мирному взаимодействию. И это хороший признак", - сказал Липовой.

Генерал отметил, что эти учения дают уникальную возможность отработать совместные действия и обменяться опытом с военно-морскими силами стран Запада.

"Кроме того, мы сможем в очередной раз позволить НАТО оценить прекрасную подготовку личного состава наших военно-морских подразделений, а это уже будет для альянса поводом для размышлений на тему "Стоит ли дальше провоцировать Россию на решительные действия", - добавил собеседник агентства.