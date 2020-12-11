Войти
РИА Новости

Эксперт назвал военно-морские учения России и НАТО позитивным событием

363
0
0
Стрельбы во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
Стрельбы во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Проводимые ВМС Пакистана военно-морские учения AMAN-2021, участие в которых примут также Россия и ряд стран НАТО, в том числе США и Великобритания, является позитивным событием, которое поможет снизить напряжение между РФ и Западом, заявил в четверг РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана.

"Совместные военно-морские учения с НАТО можно расценивать как попытку Запада хоть немного снизить напряженность в отношениях с Россией, которая в последнее время только нарастает. Несмотря на все заявления о том, что РФ нуждается в "сдерживании", НАТО все же стремится к мирному взаимодействию. И это хороший признак", - сказал Липовой.

Генерал отметил, что эти учения дают уникальную возможность отработать совместные действия и обменяться опытом с военно-морскими силами стран Запада.

"Кроме того, мы сможем в очередной раз позволить НАТО оценить прекрасную подготовку личного состава наших военно-морских подразделений, а это уже будет для альянса поводом для размышлений на тему "Стоит ли дальше провоцировать Россию на решительные действия", - добавил собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Пакистан
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
11.12.2020
Российский адмирал не считает участие кораблей РФ и НАТО в предстоящих учениях в Аравийском море сигналом об улучшении отношений
11.12.2020
Россия впервые за 10 лет проведет учения с НАТО
11.12.2020
Корабли Черноморского флота уйдут на учения со странами НАТО
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
23.09.2020
Активная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:45
  • 2
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»