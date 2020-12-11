В тылу противника: новое подразделение спецназа создано в Сибири

МОСКВА, 10 декабря / Радио Sputnik. В Сибири создано новое подразделение спецназа, которое дислоцируется в Алтайском крае, его основной задачей является проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Также сообщается, что подразделение дислоцируется в Алтайском крае, а его основной задачей является "проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника для вскрытия его стратегически важных объектов". Отмечается, что сотрудники спецназа уже приступили к боевой подготовке.
Как сообщает агентство, 41-а общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.
Ранее радио Sputnik сообщило, что обнародовано видео задержания, готовивших теракт в Московском регионе.