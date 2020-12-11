Folha de S. Paulo (Бразилия): воры пробираются на «самолет судного дня» Владимира Путина

Folha de S. Paulo сообщает о ходе расследования в связи с разграблением в России самолета Ил-86, предназначенного для управления войсками в случае ядерной войны. Бразильские читатели в собственной стране нашли кое-что похуже, чем случай с воровством на аэродроме в Таганроге.

Злоумышленники проникли на Ил-80, так называемый "самолет Судного дня", находившийся в Таганроге для проведения плановых работ по обслуживанию, и вынесли оттуда устройства связи на сумму один миллион рублей. По данным российских СМИ 12 человек уже задержаны, их допрашивают.

Ил-80 был разработан в Советском Союзе в 80-ые годы на волне паранойи вокруг предполагаемой американской ядерной атаки. Самолет окрашен в белый цвет, чтобы отражать термическую энергию ядерного взрыва, у него нет пассажирских окон, чтобы защитить находящихся внутри от ослепляющей вспышки, также в самолете расположена мощная система спутниковой связи. Самолет спроектирован так, чтобы находиться в воздухе несколько дней. С его борта Владимир Путин и генеральный штаб смогут руководить военными действиями.

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Комментарии

Marcelo Ribeiro

12 человек допрашивают… и вдруг… они исчезают. Находят остальное и… исчезают…

Marcelo Carneiro da Rocha

Предназначение ужасное, но от этого самолет не перестает быть прекрасной машиной.

João Antonio Telles

Вам не кажется, что это напоминает парней, пытающихся выяснить, кто круче? А в мире столько людей умирает от голода.

Luis Anderson Cerino Pires отвечает João Antonio Telles

Бюджет Бразилии - полтора триллиона. Если бы вы, зарабатывающий минималку в тысячу реалов, купили бы три жвачки по одному реалу. Военный бюджет США в пять раз больше общего бюджета Бразилии, так что вы бы купили 120 жвачек по одному реалу. Не так и дорого, да? А когда люди голодают, пусть вы купите им по одному бигмаку и потратите на это 30 миллиардов долларов, но на следующий день они опять будут хотеть есть.

Noel Neves

Виноватых отравят без шанса на помилование!

Francisco de Assis Amancio

Ха-ха-ха, мы нашли кое-что похуже Бразилии.

Ricardo L отвечает Francisco de Assis Amancio

Болсонару = Путин из тропиков.

Fagner Torres de França:

Это чтобы не допустить Страшного суда.

Игорь Жилоу (Igor Gielow)