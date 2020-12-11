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ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что система подачи кислорода на МКС работает штатно

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Система подачи кислорода "Электрон-ВМ" выходила из строя в октябре

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Система получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции (МКС) вновь заработала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"Экипаж Международной космической станции провел работу по включению системы "Электрон-ВМ". В настоящее время оборудование работает штатно", - отметили в пресс-службе.

Система подачи кислорода выходила из строя в октябре. В конце месяца экипаж станции под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучал ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха была переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте.

"Электрон-ВМ" предназначен для подачи кислорода экипажу МКС. Его разработчиком является НИИхиммаш. Система способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час. Принцип действия основан на электролизе воды со щелочным электролитом в проточном электролизере, после чего происходит разделение газожидкостной смеси. На станции имеются запасы кислорода, также в американском модуле "Транквилити" есть своя система генерации кислорода.

На МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронат Соити Ногути.

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