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Известия.ru

NASA завершило отбор астронавтов для полета на Луну

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Завершился отбор кандидатов для программы «Артемис» , сообщает телеканал «Известия». Астронавтам предстоит полёт и высадка на Луну. В группу вошли 18 человек, половина из них — женщины. Двое специалистов сейчас находятся на МКС. Первый экипаж отправится к спутнику в 2022 году. Высадка астронавтов запланирована на 2024 год.

Завершился отбор кандидатов для программы «Артемис» , сообщает телеканал «Известия». Астронавтам предстоит полёт и высадка на Луну. В группу вошли 18 человек, половина из них — женщины. Двое специалистов сейчас находятся на МКС. Первый экипаж отправится к спутнику в 2022 году. Высадка астронавтов запланирована на 2024 год.

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Компании
NASA
Проекты
Луна
МКС
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