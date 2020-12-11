NASA завершило отбор астронавтов для полета на Луну

Завершился отбор кандидатов для программы «Артемис» , сообщает телеканал «Известия». Астронавтам предстоит полёт и высадка на Луну. В группу вошли 18 человек, половина из них — женщины. Двое специалистов сейчас находятся на МКС. Первый экипаж отправится к спутнику в 2022 году. Высадка астронавтов запланирована на 2024 год.

Завершился отбор кандидатов для программы «Артемис» , сообщает телеканал «Известия». Астронавтам предстоит полёт и высадка на Луну. В группу вошли 18 человек, половина из них — женщины. Двое специалистов сейчас находятся на МКС. Первый экипаж отправится к спутнику в 2022 году. Высадка астронавтов запланирована на 2024 год.