Хуаньцю шибао (Китай): Китай успешно запустил спутники GECAM

Китай на Луне не останавливается. Сегодня Поднебесная совершила успешный запуск двух спутников GECAM, которые вышли на запланированную орбиту. Спутники необходимы для изучения гравитационных волн и электромагнитных явлений. Проект реализуется Китайской академией наук.

10 декабря 2020 года в 4:14 по пекинскому времени Китай с космодрома "Сичан" запустил в космос два спутника GECAM (Gravitational Wave High-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (Long March 11), и оба спутника успешно вышли на запланированную орбиту.

Спутники, которые являются частью миссии панорамного наблюдения за высокоэнергетическими электромагнитными аналогами гравитационных волн (GECAM), были специально запущены в рамках специального проекта Китайской академии наук (фаза II). Два малых спутника станут частью развертываемого созвездия сопряженных с орбитой спутников. Они предназначены для изучения высокоэнергетических небесных явлений: гравитационных гамма-всплесков, высокоэнергетических излучений быстрых радиовсплесков, специальных гамма-всплесков и магнитных всплесков, а также для изучения нейтронных звезд, черных дыр и других компактных объектов и процессов их слияния. Кроме того, миссия GECAM будет использоваться для обнаружения высокоэнергетических излучений в космосе, таких как солнечные вспышки, земные гамма-всплески и электронные лучи, благодаря чему ученые смогут получить данные для дальнейших научных наблюдений.

Будучи первыми научно-исследовательскими спутниками GECAM, совместно запущенными Лабораторией космических исследований Пекинского комплексного национального научного центра "Хуайжоу", Китайской академии наук и муниципальным правительством Пекина, они получили имя "Хуайжоу-1". Чтобы облегчить научную коммуникацию, GECAM назвали "Цзиму" (Полюс и глаз; досл. насколько хватает глаз, прим. пер.), а два спутника - "Сяоцзи" (досл. маленький полюс, прим. пер.) и "Сяому" (досл. маленький глаз, прим. пер.). Спутники расположены по обе стороны от Земли, образуя таким образом два "полюса" или же "два глаза", которые будут наблюдать за явлениями сильных взрывов небесных тел, таких как черные дыры и нейтронные звезды, быстро передавать данные на Землю и выдавать предупреждения на основе наблюдений, а также направлять китайских и зарубежных ученых в использовании различных телескопов для последующих наблюдений.

Проект GECAM организован и реализуется Китайской академией наук. Национальный центр космических наук отвечает за разработку и создание общей инженерной и наземной системы поддержки. Инновационная академия микроспутников реализует разработку спутниковых систем. Институт физики высоких энергий формирует научные цели миссии и отвечает за разработку и создание полезной нагрузки спутников и прикладных систем для научных исследований. Институт инновационных исследований в области космоса несет ответственность за наземный прием научных данных. Система измерений и контроля находится в ведении Сианьского центра спутникового контроля.

Ракета-носитель "Чанчжэн-11", использованная в миссии, была разработана Первым научно-исследовательским институтом Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (Китайский исследовательский институт ракетной техники). Эта миссия стала 11-м запуском твердотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-11".

Стратегический экспериментальный научно-технический проект в области изучения космоса является важной частью плана "первых действий" Китайской академии наук. На первом этапе специального проекта были разработаны и запущены в космос несколько научно-исследовательских спутников, таких как "Укун", "Мо-цзы", "Хуэйянь" и "Шицзянь-10". Эти знаковые достижения в строительстве могущества страны в области науки и технологий неоднократно включались в новогоднее поздравление председателя Си Цзиньпина. 31 августа 2019 года начался второй этап специального проекта: был успешно запущен первый спутник для проведения экспериментов на орбите - экспериментальный спутник микрогравитационных технологий "Тайцзи-1", что стало первым шагом в исследовании космических гравитационных волн Китаем. Помимо спутников "Тайцзи-1" и GECAM, на втором этапе специального проекта также были развернуты передовая солнечная обсерватория космического базирования (ASO-S), зонд Эйнштейн (EP) и спутник для получения панорамных изображений взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы (SMILE), а также другие космические научно-исследовательские проекты. В течение следующих 3-4 лет будут последовательно производиться запуски, и ожидается, что это позволит достичь важных уникальных результатов в области изучения солнечных вспышек, астрономии во временной области и солнечно-земных связей.