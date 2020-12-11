Минобороны Чехии модернизирует вертолеты Ми-171Ш

ЦАМТО, 10 декабря. Минобороны Чехии объявило о состоявшемся 8 декабря подписании контракта на проведение модернизации 15 транспортных вертолетов Ми-171Ш ВС Чехии.

Контракт подписали замминистра обороны по вооружениям и закупкам Любор Куделка и коммерческий директор государственного предприятия LOM Prague Радомир Дагель.

О намерении подписать госконтракт на модернизацию имеющихся вертолетов правительство Чехии сообщило 9 ноября 2020 года. Общая стоимость соглашения составила около 1,2 млрд. чешских крон без НДС, включая создание опытного образца вертолета, на котором будут протестированы все требуемые элементы модернизации. Работы должны быть завершены до октября 2026 года.

В рамках соглашения на всех 15 машинах будут установлены новые бортовые транспондеры, оснащенные специальными модулями, обеспечивающими их устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, будет полностью модернизирована авионика 8 вертолетов, включая установку новых средств связи, навигационных систем и многофункциональных дисплеев на рабочих местах пилотов.

Легкая баллистическая защита будет установлена на трех вертолетах, а одна из машин получит комплект для медицинской эвакуации с медицинским оборудованием, что позволит воздушным путем перевозить раненых под наблюдением медиков.

По заявлению Любора Куделки, модернизация позволит эксплуатировать транспортные вертолеты Ми-171 в составе ВС Чехии еще около 15 лет.