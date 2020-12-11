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Начались учения подразделений спецназа ЦВО и Узбекистана

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Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне «Термез» стартовали тактико-специальные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан.

Об этом сообщила пресс-служба округа.

Всего в учении задействовано около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Узбекистана и около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе четыре транспортно-боевые вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.

Военнослужащие России и Узбекистана проведут совместную операцию по захвату в плен главаря условного незаконного вооруженного формирования, а также зачистку захваченного боевиками населенного пункта.

Одной из главных задач совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении спецоперации по уничтожению незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с использованием технических средств разведки.

Совместное учение завершится 12 декабря.

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Страны
Россия
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Ми-8
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Военные учения
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