Начались учения подразделений спецназа ЦВО и Узбекистана

На полигоне «Термез» стартовали тактико-специальные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан.

Об этом сообщила пресс-служба округа.

Всего в учении задействовано около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Узбекистана и около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе четыре транспортно-боевые вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.

Военнослужащие России и Узбекистана проведут совместную операцию по захвату в плен главаря условного незаконного вооруженного формирования, а также зачистку захваченного боевиками населенного пункта.

Одной из главных задач совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении спецоперации по уничтожению незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с использованием технических средств разведки.

Совместное учение завершится 12 декабря.