«Левый» ремонт российских вертолетов украинскими заводами опасен для жизни

Ремонт украинскими компаниями российских вертолетов Ми-17В-5, эксплуатируемых в Афганистане, ставит под угрозу жизни американских и афганских солдат. Об этом предупредили в компании «Вертолеты России», передает Ariana News.

«В связи с полученной информацией о поступлении двух вертолетов Ми-17В-5 ВВС Афганистана на украинские авиаремонтные предприятия «Мотор Сич» (г. Запорожье) и «Авиакон» (г. Конотоп) для прохождения нелегитимного капитального ремонта, холдинг «Вертолеты России» снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данных машин», — сказано в заявлении компании.

Как пояснили в российском холдинге, капитальный ремонт Ми-17В-5 будет выполнен на предприятиях, не освоивших ремонт данного типа вертолета, поскольку актуализированная ремонтно-конструкторская документация для Ми-17В-5, а также запасные части и ремонтно-групповые комплекты в адрес этих авиаремонтных предприятий не поставлялись.

Холдинг «Вертолеты России» также предупредил, что уведомит «все заинтересованные российские и иностранные организации и ведомства о внесении украинских компаний в список авиаремонтных предприятий, осуществляющих нелегитимный ремонт вертолетной техники российского производства».