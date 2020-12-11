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Военно-промышленный курьер

Горный полигон на Кавказе примет перспективные российские вертолеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны утвердило программу испытаний перспективных военных вертолетов Ми-28НМ и Ми-26Т2В на больших высотах в Приэльбрусье.

Об этом сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Они будут проводиться до конца года. Полеты в высокогорье - необходимый этап для завершения тестов и начала серийного производства машин по заказам для Воздушно-космических сил (ВКС). По мнению экспертов, это сложный вызов для вертолетов, но он должен улучшить их экспортные перспективы.

Для этого прототип Ми-28 ОП-1 и Ми-28НМ с бортовым номером 71, а также Ми-26Т2В №157 временно перебазируют в Нальчик. АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова» уже заключило договоры (имеются в распоряжении «Известий») на их аэропортовое обслуживание в столице Кабардино-Балкарии стоимостью около 7 млн рублей.

В предыдущие годы там уже тестировали некоторые образцы техники холдинга «Вертолеты России», включая «Ансат» и Ми-171А2. Генеральный директор компании Андрей Богинский пояснял, что результаты испытаний будут важны в переговорах с потенциальными иностранными заказчиками.

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-17
Ми-26
МИ-28
Ми-28Н
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
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