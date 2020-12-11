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Военно-промышленный курьер

Сенат США не поддержал резолюции, осуждающие продажу ОАЭ вооружений

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сенате США были заблокированы резолюции, осуждающие продажу вооружений на сумму более 23 миллиардов долларов Объединенным Арабским Эмиратам, запланированную администрацией Дональда Трампа. Согласно законодательству, 10 декабря является последним днем, когда Конгресс может заблокировать продажу вооружений ОАЭ.

Группа сенаторов от обеих партий, представивших резолюции, утверждает, что план Белого дома не прошел надлежащий процесс рассмотрения в Конгрессе, который предусмотрен при столь масштабных военных поставках, оставив без ответа вопросы законодателей о цели продаж и о безопасности поставок вооружений в ОАЭ.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, выступая в среду на сессии Сената, заявил, что предварительные консультации с Конгрессом были необходимы в силу того, что данная сделка является очень «крупномасштабной, рискованной и сложной». «Мы впервые продаем истребители F-35 и беспилотники MQ-9... на Ближний Восток. Это никогда прежде не делалось», – отметил Мерфи.

Правозащитная группа Amnesty International раскритиковала продажу американских беспилотников и других видов вооружений ОАЭ, заявив, что эмираты будут использовать это оружие для участия в гражданской войне в Йемене.

В прошлом месяце ОАЭ и Израиль подписали мирное соглашение, которое открыло путь для нормализации отношений между двумя странами. Комментируя заключение этого соглашения, госсекретарь США Майк Помпео заявил в ноябре, что оно «дает уникальную возможность изменить стратегический ландшафт региона в лучшую сторону. Наши противники, особенно в Иране, знают об этом, и не остановятся ни перед чем, чтобы помешать всеобщему успеху. Предполагаемая продажа (вооружений) способствует улучшению взаимодействия между ОАЭ и США».

Однако скорость, с которой была заключена сделка, заставила американских законодателей задать администрации множество вопросов, которые пока остаются без ответа, отмечает «Голос Америки».

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