Бундесвер требует оснастить беспилотники оружием

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за изменение подхода к применению Бундесвером беспилотников, способных нести оружие, заявила она, выступая во время дебатов по бюджету на 2021 год в Бундестаге.

Об этом пишет ТАСС.

«Правильно, что мы в Германии ведем дискуссии о вооружении дронов и автономных систем. Есть много аргументов, в том числе этических, которые я не разделяю, но которые нужно серьезно обсудить», - сказала она.

По словам Крамп-Карренбауэр, во время ее поездки в Афганистан военнослужащие Бундесвера рассказали ей о ситуации, когда они подверглись ракетному обстрелу и ничего не могли предпринять, пока на помощь не подоспела американская авиация. Имевшиеся в их распоряжении беспилотники не носили оружие и не могли подавить огневую точку.

«Мы халатно ставим на кон жизни солдат, и я хотела бы это изменить», - подчеркнула в связи с этим министр.

Военно-воздушные силы ФРГ на протяжении последних лет требуют одобрения использования ударных дронов в целях защиты военных в горячих точках.