Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Три атомных ледокола проекта "Лидер", которые являются самыми мощными в мире, будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

"Ввод в эксплуатацию (головного) судна планируется в декабре 2027 года. Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Лидер" планируется начать в 2023 и 2025 годах со сроками ввода в эксплуатацию в 2030 и 2032 году соответственно", - сообщил он в ходе 10-го международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Атомоходы проекта "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.

Основные характеристики атомоходов типа "Лидер": мощность - 120 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии - почти 70 тысяч тонн.

Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.