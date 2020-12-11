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WarSpot

Франция построит новый атомный авианосец

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Источник изображения: warspot.ru

Франция официально объявила о планах строительства нового авианосца. Вчера, 9 декабря, информационное агентство Reuters сообщило о том, что президент Франции Эммануэль Макрон дал «зелёный свет» строительству нового атомного корабля в рамках программы PANG.

Планы строительства нового авианосца вынашивались в Франции довольно долго. Теперь о начале программы PANG (Porte Avion Nouvelle Generation) объявлено официально. Президент Франции объявил об этом, выступив на головном предприятии французской атомной промышленной корпорации Framatome в Ле-Крёзо. Министр обороны Флоранс Парли подтвердила это твитом с рендером и ключевыми характеристиками перспективного корабля, а компания Naval Group (главный подрядчик в строительстве авианосца) опубликовала ряд визуализаций и поприветствовала одобрение программы PANG.

Рендер перспективного французского авианосца

Источник изображения: naval-group.com

Сегодня единственным авианосцем в составе ВМС Франции является Charles de Gaulle. Изначально планировалось строительство двух однотипных авианосцев, но постройка второго из них была отменена из-за высокой стоимости головного корабля. Длина корабля составляет 261,5 м, водоизмещение — 42 000 т. Авиакрыло С насчитывает до 40 летательных аппаратов (истребители, самолёты радиоразведки, вертолёты), при этом корабль может нести до 100 самолётов. Экипаж авианосца (включая авиакрыло) насчитывает около 2000 человек, ещё 800 десантников с бронетехникой могут размещаться на внутренних палубах.

Проекции перспективного авианосца

Источник изображения: naval-group.com

Новый авианосец будет существенно больше, чем Charles de Gaulle. Водоизмещение корабля составит 75 000 т, длина — порядка 300 м, ширина — 80 м. Управлять авианосцем будет экипаж в составе 900 человек. Кроме того, на его борту смогут разместиться порядка 1100 десантников и 600 человек из состава авиакрыла. Питание самого крупного военного корабля в истории Франции будут обеспечивать два атомных реактора К22 тепловой мощностью по 220 МВт.

Масштабный макет перспективного авианосца

Источник изображения: creusot-infos.com

Планируется, что базовое крыло авианосца будет насчитывать 32 истребителя нового поколения, которые буду дополнены самолётами ДЛРО E-2D Advanced Hawkeye, а также боевыми беспилотниками. Начало строительства PANG запланировано на 2025 год с выводом авианосца на испытания в 2036 году. На вооружение французского флота новый корабль должен поступить к 2038 году, когда придёт время списания действующего авианосца Charles de Gaulle.

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Страны
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
E-2D
E2C
Проекты
Авианосец
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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