Борьба за космос: в США рассказали об угрозе России и Китая

Глава нацразведки США назвал безответственным поведение России в космосе

В США в очередной раз указали на исходящую от России и Китая угрозу в космосе. С такой позицией выступил директор американской нацразведки Джон Рэтклифф. Вашингтон уделяет особое внимание космической безопасности и зачастую объясняет такую политику намерением оказать противодействие в этой сфере Москве и Пекину.

Безопасность и экономика США сегодня испытывают огромную зависимость от эксплуатации космических систем, и Вашингтон сталкивается с вызовами в этой области со стороны Москвы и Пекина, заявил в ходе заседания национального космического совета директор национальной разведки США Джон Рэтклифф. Трансляция из Центра космических полетов имени Кеннеди (штат Флорида) велась на сайте национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его словам, жизненно важные интересы Соединенных Штатов оказываются под все более серьезной угрозой, когда КНР и РФ создают и развертывают новые системы вооружений.

Как подчеркнул директор американской нацразведки, наибольшую угрозу для национальной безопасности США по части операций в космосе представляет Китай, который разрабатывает средства уничтожения американских спутников. Он обратил внимание, что КНР также создает наземную систему, которая нацелена на спутники США на низких орбитах.

Что касается России, она, по словам Рэтклиффа, обладает аналогичной системой. Кроме того, в распоряжении Москвы есть лазер наземного базирования, который может использоваться для ослепления или причинения ущерба оптическим системам США в космосе, подчеркнул директор американкой нацразведки.

Он также возложил на российскую сторону ответственность за "провокационные действия» в космосе. Согласно его утверждениям, российский спутник совершал опасные маневры вблизи спутника Соединенных Штатов.

"Мы рассматриваем это как угрожающее поведение, учитывая то, что ранее россияне осуществили запуск похожего спутника, который продемонстрировал характеристики боевой системы, когда выпустил снаряд, обладающий высокой скоростью", - подчеркнул Рэтклифф. Он отметил, что Россия не является «ответственной космической державой».

О ситуации в космосе высказался и глава минэнерго США Дэн Бруйетт.

Он сообщил о намерении его ведомства сохранить лидерство в создании ядерных энергетических установок для использования в космосе, в особенности на поверхности Луны.

Американские власти и NASA, по его словам, сотрудничают с частными компаниями в вопросе разработки двигателей с использованием ядерной энергии.

В конце сентября глава командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу заявил, что США собираются в будущем разместить в космосе военнослужащих. «В какой-то момент, да, мы будем отправлять людей в космос. Они могли бы управлять командными центрами в лунной среде или где-либо еще», - сказал Шоу, слова которого передавал журнал Air Force Magazine.

Как отметил генерал-майор, речь не идет о ближайшей перспективе. По его словам, никто не знает, когда это произойдет.

Администрация действующего американского лидера Дональда Трампа уделяет особое внимание вооружению космоса. Космические силы США были официально учреждены в декабре прошлого года после подписания главой государства военного бюджета на 2020 финансовый год. Из всей суммы оборонного бюджета страны, которая составляет $738 млрд, на космические войска выделили $40 млн. Первоначальный состав этого рода войск включает 200 человек.

Как пояснил сам Трамп, космические силы предназначены для действий в космосе. Он уточнил, что их создание было продиктовано подготовкой таких же сил в России и Китае. «Я видел, что делает Россия, что делает Китай. Я сказал, что мы должны поступить так же. Если вы думаете, что это было легко, то это было непросто. Это было сложно», - подчеркнул президент.

Летом Пентагон представил стратегию обороны в космосе, которая была подготовлена в ответ на «серьезную угрозу» со стороны России и Китая.

Согласно документу, в космосе Москва и Пекин «представляют наибольшую стратегическую угрозу», говорится в документе. «Китай и Россия вооружили космос, чтобы снизить военную эффективность США и их союзников и бросить вызов нашей свободе действий в нем», - указывали в военном ведомстве.

В российском МИД на это заявили, что США бездоказательно обвиняют РФ и КНР в создании «величайших стратегических угроз» в космосе. Как подчеркнули дипломаты, Вашингтон хочет оправдать реализацию деструктивного курса, который провоцирует гонку вооружений в космическом пространстве, а также дестабилизирует ситуацию в области международной безопасности.

Лидия Мисник