За пять лет на территории КВЦ "Патриот" проведено более 370 научно-деловых, культурно-массовых и спортивных мероприятий

ЦАМТО, 10 декабря. За сравнительно небольшой период времени КВЦ "Патриот" превратился в одну из ведущих площадок для проведения масштабных международных и всероссийских мероприятий государственного значения.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, об этом говориться в поздравлении сотрудников КВЦ "Патриот" начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Гончарова.
В поздравлении отмечается, что "коллектив КВЦ "Патриот" вносит весомый вклад в развитие конгрессно-выставочной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, укрепление международного военно-технического сотрудничества и культурно-патриотическое воспитание граждан.
За пять лет на территории "Патриот-Экспо" проведено более 370 научно-деловых, культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые посетили свыше 3,2 млн. человек. Эти цифры говорят об уникальности инфраструктуры, позволяющей организовывать мероприятия различного уровня в комфортных и безопасных условиях.
2020 год стал еще одним подтверждением высоких возможностей коллектива КВЦ "Патриот" эффективно выполнять поставленные задачи, демонстрировать слаженную работу Конгрессно-выставочного центра, которая вызывает чувство доверия и гордости.
В этот знаменательный день искренне желаю всему коллективу КВЦ "Патриот" крепкого здоровья, благополучия и успехов! Продолжайте также целеустремленно держать курс на развитие и процветание".