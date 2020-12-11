За пять лет на территории КВЦ "Патриот" проведено более 370 научно-деловых, культурно-массовых и спортивных мероприятий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр-2020 на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот". Московская область, Россия.

ЦАМТО, 10 декабря. За сравнительно небольшой период времени КВЦ "Патриот" превратился в одну из ведущих площадок для проведения масштабных международных и всероссийских мероприятий государственного значения.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, об этом говориться в поздравлении сотрудников КВЦ "Патриот" начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Гончарова.

В поздравлении отмечается, что "коллектив КВЦ "Патриот" вносит весомый вклад в развитие конгрессно-выставочной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, укрепление международного военно-технического сотрудничества и культурно-патриотическое воспитание граждан.

За пять лет на территории "Патриот-Экспо" проведено более 370 научно-деловых, культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые посетили свыше 3,2 млн. человек. Эти цифры говорят об уникальности инфраструктуры, позволяющей организовывать мероприятия различного уровня в комфортных и безопасных условиях.

2020 год стал еще одним подтверждением высоких возможностей коллектива КВЦ "Патриот" эффективно выполнять поставленные задачи, демонстрировать слаженную работу Конгрессно-выставочного центра, которая вызывает чувство доверия и гордости.

В этот знаменательный день искренне желаю всему коллективу КВЦ "Патриот" крепкого здоровья, благополучия и успехов! Продолжайте также целеустремленно держать курс на развитие и процветание".