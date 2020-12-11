Корабли Черноморского флота уйдут на учения со странами НАТО

После 10-летнего перерыва корабли ВМФ России примут участие в международных учениях с военно-морскими силами Североатлантического альянса. Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Учения AMAN-2021 пройдут в феврале 2021 года у берегов пакистанского порта Карачи. В них будут задействованы корабли 11 стран: Пакистана, России, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии. Еще около 20 государств направят официальных наблюдателей. Страны проведут совместные тренировки в интересах безопасности и стабильности в море, поделятся опытом борьбы с пиратством.

Россию будут представлять корабли Черноморского флота. В Пакистан отправятся фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

- Совместное учение кораблей ВМФ России с кораблями военно-морских сил НАТО состоится спустя 10 лет после завершения предыдущего учения "Болд Монарх - 2011", проходившего у берегов Испании, - сообщили на ЧФ.

Юлия Крымова (Севастополь)