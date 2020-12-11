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ЦАМТО

В ОДКБ обсудили вопросы по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы

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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 10 декабря. В режиме видеоконференции 9 декабря состоялось заседание рабочей группы при Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы.

В заседании приняли участие руководители органов управления военного образования оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций государств – членов ОДКБ.

Принимавший участие в мероприятии из Центра кризисного реагирования ОДКБ временно исполняющий обязанности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Хасан Калоев отметил важность работы, проводимой базовыми учебно-методическими и научно-исследовательскими организациями в интересах развития военной составляющей ОДКБ.

На сегодняшний день девяти военным образовательным организациям государств – членов Организации придан статус базовых учебно-методических организаций ОДКБ. Шести профильным научно-исследовательским организациям и военным учебным заведениям Министерства обороны Российской Федерации придан статус базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ, которые проводят работу в области исследования проблем противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения, военно-технического сотрудничества, а также развития и применения авиационной составляющей ОДКБ. Объединенным штабом совместно с Минобороны России также организована работа по приданию статуса базовой учебно-методической и научно-исследовательской организации Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург).

Заместитель начальника Михайловской военной артиллерийской академии генерал-майор Олег Егоров выступил с информацией о деятельности вуза в качестве базовой учебно-методической организации ОДКБ.

Участники заседания рассмотрели вопросы реализации Концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов ОДКБ, разработки рекомендаций по порядку взаимодействия военных учебных заведений государств – членов ОДКБ в системе совместной подготовки военных кадров, а также обменялись мнениями о качестве подготовки выпускников военных образовательных учреждений государств – членов ОДКБ.

Особое внимание участники совещания уделили обсуждению вопроса разработки Плана развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов ОДКБ на период до 2025 года.

В ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы совместной подготовки военных кадров и научной работы в системе ОДКБ.

Очередное заседание планируется провести на территории Республики Таджикистан, председательствующей в ОДКБ в 2021 году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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