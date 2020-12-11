Американская компания выставила на продажу 20 нигерийских МиГ-21

Двадцать советских истребителей МиГ-21 ВВС Нигерии выставлены на продажу.

Портал The Drive заметил необычное предложение на сайте trade-a-plane.com. Компания Inter Avia Group (штаб-квартира в Неваде) разместила здесь объявление о продаже двадцати истребителей МиГ-21 "бывших в употреблении". К ним прилагаются пятнадцать новых двигателей. На сопроводительных фотографиях самолетов видны цвета и знаки отличия ВВС Нигерии. Цены не указаны, заинтересовавшихся просят связаться с продавцом.

Авторы портала полагают, что эти истребители составляли практически весь военно-воздушный флот Нигерии. Среди них есть 11 одноместных истребителей МиГ-21бис (самая последняя и наиболее совершенная модификация), 5 одноместных МиГ-21МФ и 4 двухместных учебно-тренировочных МиГ-21УМ.

Судя по всему, использовались они мало. МиГ-21бис имеет от 34 до 169 часов налета, МиГ-21МФ - от 250 до 469 часов, а МиГ21УМ наработали от 199 до 547 часов.

Технические характеристики этих самолетов, по мнению The Drive, неоднозначны. Если заявленная максимальная скорость в 2228 километров в час впечатляет, то боевой радиус в 500 километров оставляет желать лучшего.

Свои МиГ-21 Нигерия заказала у Советского Союза в середине 1970-х годов, чтобы заменить свои устаревшие истребители МиГ-17. В 1975 году ей были поставлены 24 МиГ-21МФ и 6 МиГ-21УМ. Но к октябрю 1984-го года их число сократилось почти вдвое. В итоге Нигерия приобрела еще 13 более МиГ-21бис, а также еще два МиГ-21УМ, чтобы восполнить эти потери.

Большая часть нигерийских МиГов была снята с эксплуатации и поставлена на хранение в начале 1990-х годов. С тех пор их оставили под открытым небом в Макурди на востоке страны.

В 2004 году российско-израильский консорциум предложил провести капитальный ремонт истребителей и вернуть их в строй. Однако вместо этого Нигерия, похоже, выбрала аналогичное предложение от конкурирующей румынской компании Aerostar, работающей вместе с израильской Elbit. Но сделка так и не состоялась.

В конечном итоге Нигерия решила купить у КНР истребители Chengdu F-7, являющиеся модернизированной китайской версией МиГ-21. А совсем недавно она заказала три самолета JF-17 Thunder, которые планируется поставить в 2021 году.

Что касается выставленных на продажу МиГ-21, то, судя по незначительному налету, теоретически они могут служить еще много лет. Однако более 30 лет истребители хранились под открытым небом, вернуть их к летной годности будет непросто, если вообще возможно.

Поскольку МиГ-21 по-прежнему эксплуатируются по всему миру, не исключено, что их захотят приобрести в качестве источника запасных частей.

Существует небольшая вероятность того, что истребители могут заинтересовать частные компании, имеющие свой парк подержанных боевых самолетов разных стран. Они предлагают их в качестве противников для учебных боев эскадрильи "агрессоров" ВВС США.

Олег Корякин