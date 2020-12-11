Президент Франции принял решение о строительстве атомного авианосца нового поколения

ЦАМТО, 10 декабря. В ходе состоявшегося 8 декабря посещения комплекса Framatome в Ле-Крезо президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем решении оборудовать перспективный авианосец ВМС Франции ядерной силовой установкой.

Как сообщило Министерство вооруженных сил Франции, данный выбор завершает фазу оценки различных проектов и концепций авианосца нового поколения. Предварительные исследования вопроса замены состоящего на вооружении атомного авианосца "Шарль де Голль" были инициированы в октябре 2018 года.

Как заявлено, стоимость постройки авианосца составит несколько миллиардов евро. Так, на проектирование и разработку корабля и его силовой установки, которые будут выполняться до 2025 года, будет выделено 900 млн. евро или около 117 млн. евро в год, начиная со следующего года. Эта сумма включает продолжающиеся НИОКР для разработки конструкции авианосца и его силовой установки. В частности, речь идет о разработке деталей платформы, включая интеграцию катапульты, ядерных реакторов, определение боевой системы. Этап разработки будет завершен к концу 2025 года, после чего будет размещен заказ на строительство корабля. По оценке, атомный авианосец обойдется, безусловно, дороже обычного авианосца. Но, как ожидается, некоторые средства будут сэкономлены в процессе его эксплуатации.

Строительство корабля начнется в 2025 году и будет завершено к 2036 году, когда планируется начать его испытания. Предполагается, что авианосец будет полностью боеготовым к 2038 году после завершения двухлетних ходовых испытаний. Предполагается, что примерно до 2038 года в составе французского флота будет находиться принятый на вооружение в 2001 году атомный авианосец "Шарль де Голль".

Согласно планам, авианосец нового поколения PANG (Porte-Avions de Nouvelle Generation) будет крупнее состоящего на вооружении "Шарль де Голль". Водоизмещение корабля составит около 75000 т, длина – около 300 м, максимальная ширина – 80 м. Авианосец сможет развивать скорость 27 узлов, будет оборудован электромагнитными катапультами и аэрофинишером нового поколения. На борту будут размещаться около 30 истребителей нового поколения SCAF (Systeme de combat aerien du futur). Кроме того, авианосец получит БЛА, самолеты ДРЛОиУ Hawkeye, вертолеты. В состав экипажа войдут около 2000 моряков.

Авианосец будет оснащен двумя ядерными реакторами K22, являющимися дальнейшим развитием реакторов K15, установленных на "Шарль де Голль". Мощность каждого из них составит 220 МВт. Выбор ядерной силовой установки позволит увеличить автономность авианосца, а также повысить его доступность, поскольку техническое обслуживание будет проводиться только каждые 10 лет по сравнению с 7-8 годами в настоящее время. Данное решение также позволит сохранить квалификацию атомного сектора экономики Франции. В ходе разработки и строительства авианосца будет обеспечено 2100 рабочих мест: 400 человек будут отвечать за корпус на предприятии Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере, 1400 человек будут работать на предприятиях Naval Group и ее партнеров (TechnicAtome и Dassault Aviation), 300 человек будут заняты на строительстве ядерной силовой установки.

Предполагается, что после принятия на вооружение PANG будет базироваться и обслуживаться на базе в Тулоне.