Новые САУ и роботы: какая техника придет в Сухопутные войска РФ

В 2021 году году завершатся государственные испытания ряда новых боевых комплексов для Сухопутных войск армии России. Среди них несколько типов роботов и зенитных систем, арктические минометы , самоходная гаубица "Коалиция-СВ" и снайперская винтовка.

- Уже успешно завершены госиспытания танка Т-90М и БМП-2 с боевым отделением "Бережок". Установленная на танке современная система управления позволяет использовать боеприпасы с дистанционным подрывом, а комплекс устройств обеспечивает защиту экипажа от всех современных противотанковых средств. Боевое отделение "Бережок" использует противотанковые ракеты "Корнет," а 30-миллиметровая пушка дополнена автоматическим гранатометом, - рассказал "Красной звезде" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Также в текущем году завершаются испытания боевого робота "Уран-9", продолжается разработка роботов среднего и тяжелого классов "Соратник" и "Штурм". Близятся к концу испытания самоходной артустановки "Коалиция-СВ". САУ обладает высокой скорострельностью и способна работать в режиме "Шквал огня", когда несколько выпущенных по разным траекториям снарядов ложатся в цель одновременно.

В 2021 году планируется завершить тесты линейки высокомобильных минометов на разных шасси - в том числе для работы в Арктике. Тогда же закончатся испытания нового семейства броневиков "Атлет".

- Завершается создание 57-миллиметрового зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". Продолжается работа над версией ракетно-пушечной системы ПВО "Панцирь-СМ-СВ" для Сухопутных войск, - добавил Салюков.

Также проходит госиспытания перспективная снайперская самозарядная винтовка калибра 7,62 мм и прицелы с улучшенными характеристиками.

Антон Валагин