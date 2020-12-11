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Российская газета

Новые САУ и роботы: какая техника придет в Сухопутные войска РФ

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

В 2021 году году завершатся государственные испытания ряда новых боевых комплексов для Сухопутных войск армии России. Среди них несколько типов роботов и зенитных систем, арктические минометы , самоходная гаубица "Коалиция-СВ" и снайперская винтовка.

- Уже успешно завершены госиспытания танка Т-90М и БМП-2 с боевым отделением "Бережок". Установленная на танке современная система управления позволяет использовать боеприпасы с дистанционным подрывом, а комплекс устройств обеспечивает защиту экипажа от всех современных противотанковых средств. Боевое отделение "Бережок" использует противотанковые ракеты "Корнет," а 30-миллиметровая пушка дополнена автоматическим гранатометом, - рассказал "Красной звезде" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Также в текущем году завершаются испытания боевого робота "Уран-9", продолжается разработка роботов среднего и тяжелого классов "Соратник" и "Штурм". Близятся к концу испытания самоходной артустановки "Коалиция-СВ". САУ обладает высокой скорострельностью и способна работать в режиме "Шквал огня", когда несколько выпущенных по разным траекториям снарядов ложатся в цель одновременно.

В 2021 году планируется завершить тесты линейки высокомобильных минометов на разных шасси - в том числе для работы в Арктике. Тогда же закончатся испытания нового семейства броневиков "Атлет".

- Завершается создание 57-миллиметрового зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". Продолжается работа над версией ракетно-пушечной системы ПВО "Панцирь-СМ-СВ" для Сухопутных войск, - добавил Салюков.

Также проходит госиспытания перспективная снайперская самозарядная винтовка калибра 7,62 мм и прицелы с улучшенными характеристиками.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
96К6 Панцирь-С1
БМП-2
БМП-2М
Деривация-ПВО
Т-90 "Владимир"
Уран-9
Компании
Минoбороны РФ
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Арктика
Робот
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