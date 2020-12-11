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Газета.ru

Подъем с переворотом и взрывом: корабль Маска произвел фурор

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Источник изображения: gazeta.ru

Корабль Starship Илона Маска разбился после "эпического" полета

Марсианский корабль Starship Илона Маска впервые взлетел на большую высоту, спланировал, перевернулся и взорвался уже на земле. "Газета.Ru" рассказывает, почему это испытание открывает новую страницу в истории космонавтики.

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска провела первое высотное испытание своего прототипа корабля Starship. Американские СМИ назвали это испытание эпическим, феерическим и большим шагом на пути человечества к Марсу.

Испытательный полет опытного образца SN8 состоялся на полигоне компании Бока-Чика, штат Техас. Изначально старт ракеты планировался еще несколько дней назад, об этом свидетельствовали предупреждения для пилотов гражданской авиации, разосланные авиационными властями.

Как и планировалось, по достижении высоты 12,5 км Starship отключил двигатели и начал свободное падение на землю.

Разогнавшись, корабль должен был совершить подскок с переворотом, получив вертикальную ориентацию при помощи двигателей, и плавно приземлиться.

«Он падает, как скайдайвер, просто управляя собой, затем переворачивается и садится», - пояснял Маск.

После множества переносов корабль плавно оторвался от земли в 1.45 мск и стал набирать высоту. Задачей был набор высоты 12,5 км, затем управляемый спуск в атмосфере за счет стабилизаторов, выполнение ряда маневров, характерный «переворот с живота» у самой поверхности и мягкая вертикальная посадка.

Этот переворот - ключевая особенность спуска корабля. В будущем, при посадке на Марс или при возвращению на Землю корабль будет рассеивать свою энергию в воздухе за счет планирования. При этом у земли ему необходимо перевернуться, чтобы совершить мягкую посадку.

К восторгу зрителей и экспертов корабль смог совершить почти все этапы испытания, кроме последнего - при посадке корабль не смог полностью погасить скорость и взорвался на заданной площадке спустя 6 минут 42 секунды после старта.


И тем не менее глава компании Илон Маск назвал старт успешным. По его словам, недостаток давления в верхнем топливном баке при посадочном включении двигателя привел к избытку скорости и взрыву. «Марс, мы идем!», - написал он в Twitter.

«Успешный взлет, переключение на головные баки, и точное управление стабилизаторами до точки посадки!», - добавил он.

"Это испытание еще рано ставить на один уровень с посадкой Space Shuttle или "Бурана", но SpaceX все ближе к тому, чтобы сравниться с достижениями "великих цивилизаций прошлого" и превзойти их", - написал в блоге популяризатор космонавтики, автор проекта "Открытый космос" Виталий Егоров.

Starship -новейшая транспортная система, которую компания SpaceX разрабатывает для отправки людей в дальний космос - к Луне или Марсу. Система в сборе состоит из корабля Starship высотой 50 метров и тяжелой ракеты Super Heavy. Как ранее обещал Илон Маск, планируется, что оба элементы транспортной системы будут многоразовыми.

Известно, что и Starship и Super Heavy будут оснащены двигателями нового поколения Raptor, работающими на жидком метане и кислороде. При этом на Starship, предназначенном для вертикальных взлетов и посадок, будет установлено шесть таких двигателей, а на Super Heavy - 30 штук. Двигатели Raptor - самые мощные у фирмы SpaceX, их тяга в два раза превышает тягу двигателей Merlin, которые стоят на ракете Falcon 9.

В компании сообщили, что общее время работы этих двигателей в ходе наземных огневых испытаний и тестовых полетов составило 16 тыс. секунд.

В компании SpaceX приближаются к окончательной версии Starship, изготовив серию промежуточных вариантов. Три из них - Starhopper, SN5 и SN6, оснащенные всего одним двигателем, уже проходили летные испытания. Во время их полетов, которые состоялись летом 2019, а также в августе и сентябре 2020 года, высота подъема не превышала 150 метров.

«Кроме того, с ускорением производства и с увеличением качества SpaceX построило десять прототипов Starship, - отметили в компании. - SN9 почти готов к установке на стартовую площадку».

Летный образец SN8, выполненный из нержавеющей стали, гораздо совершеннее своих предшественников, у него не один, а три двигателя, носовой обтекатель и аэродинамические стабилизаторы. Он может подниматься куда выше, в компании рассчитывали, что в ходе сегодняшнего пуска будет достигнута высота 12,5 километров. Точная высота подъема аппарата пока не названа. Ширина Starship составляет девять метров, что в полтора раза больше диаметра широкофюзеляжного самолета Boeing 747.

«Этот суборбитальный полет призван испытать сразу несколько систем, в том числе как работают три двигателя Raptor, а также аэродинамические способности корабля, как работают стабилизаторы, как кораблю удается перекачивать топливо, - сообщала компания, анонсируя испытательные полет. - SN8 также попробует выполнить посадочный подскок, впервые для корабля такого размера».

В компании еще накануне предупредили, что в виду сложности испытаний их время может сдвинуться или вовсе отложиться. «В тестах подобно этому успех измеряется не достижением определенных целей, а тем, сколько мы смогли в целом узнать», - добавили в компании. Сам Маск оценивал вероятность выполнения всех задач испытательного полета в 1/3.


Павел Котляр

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США
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AW-101
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