Учение подразделений спецназа ЦВО и Узбекистана стартовало на полигоне "Термез"

Екатеринбург. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) и Узбекистана стартовало на полигоне "Термез", сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

В торжественной церемонии открытия приняли участие военнослужащие двух стран.

"Всего в учении задействовано около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан и около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

В ходе розыгрыша активной фазы военнослужащие России и Узбекистана проведут совместную операцию по захвату в плен главаря условного незаконного вооруженного формирования, а также зачистку захваченного боевиками населенного пункта.

Одна из главных задач совместного учения - укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операций по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с использованием технических средств разведки, уточняет пресс-служба ЦВО.