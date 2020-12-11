КНР запустила два спутника для изучения гравитационных волн

Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11"

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Китай в четверг успешно вывел на орбиту два спутника GECAM (Gravitational Wave High-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor), предназначенных для изучения гравитационных волн и сопутствующих им электромагнитных явлений. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск спутников был осуществлен в 04:14 по местному времени (23:14 среды мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (Long March-11, CZ-11) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).

С помощью спутников GECAM ученые планируют наблюдать за сопутствующими гравитационным волнам электромагнитными явлениями, быстрыми радиовсплесками высокоэнергетического излучения, всплесками гамма-излучения. Космические аппараты также позволят изучить так называемые компактные объекты - нейтронные звезды и черные дыры.

Нынешний запуск стал 355-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В начале августа ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.