США заявили о необходимости быть готовыми к отражению агрессии в космосе

Космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе. Об этом говорится в новой национальной космической стратегии США, опубликованной 10 декабря на сайте Белого дома.

«Абсолютно необходимо, чтобы Соединенные Штаты адаптировали работу своих ведомств, занимающихся обеспечением национальной безопасности, свою политику, стратегии, доктрины, принципы засекречивания информации в сфере безопасности, а также свои силы для сдерживания враждебных действий, демонстрации ответственного поведения и, если необходимо, отражения агрессии и защиты интересов Соединенных Штатов в космосе», — говорится в документе.

Выполнением этих задач должны заняться Космические силы США, созданные в декабре 2019 года. Подчеркивается, что космос стал сферой «ведения боевых действий», которые происходят из-за желания соперников США бросить Вашингтону вызов.

9 декабря глава национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия действует в космосе безответственно и «провокационно». По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам. Так, в этом году Россия запустила спутник, который осуществлял маневры рядом с правительственным спутником США.