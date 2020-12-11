Глава "Роскосмоса" ответил на заявление американцев о космической гонке

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин счел "странной реакцией" позицию вице-президента США Майка Пенса на успешные пуски Россией межконтинентальных баллистических ракет. У американцев произошел "нервный срыв", написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее Майк Пенс заявил на заседании Национального космического совета, что гонка в космосе, начавшаяся в 1950-х годах, продолжается и сегодня. "Мы в ней лидируем, но Китай и Россия продолжают разрабатывать космические системы вооружений", - цитирует ТАСС заявление вице-президента США.

В среду, девятого декабря, под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. Ее результаты подтвердили надежность наших ядерных комплексов и эффективность применяемых ими ракет различных типов.

В рамках учений боевые расчеты космодрома Плесецк и экипаж подводного крейсера Северного флота выполнили пуски баллистических и крылатых ракет. Такие тренировки помогают проверить готовность нашей армии и флота к массированному использованию российской ядерной триады.