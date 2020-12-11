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Известия.ru

В Сирии российские военные инженеры уничтожили пещеру террористов

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские военные инженеры, работающие в Сирии, рассказали «Известиям» о ликвидации пещеры террористов в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

«Здесь находилась группировка «Армия гордости» («Джейш аль-Изза», запрещена в РФ). Она насчитывала около полутора тысяч человек. Здесь находился командный пункт. Они заняли это место с 2011 года и освободили его в августе прошлого года», — рассказал начальник инженерных войск Камил Салимханов.

По его словам, боевики использовали пещеру в качестве укрытия от средств поражения, в том числе авиабомб, а также для хранения боеприпасов и материальных средств.

На ее разминирование ушло больше месяца, под землей протяженность сооружения составляет несколько десятков метров. Для ликвидации пещеры военные инженеры заложили внутрь около полутора тонн взрывчатки, а затем взорвали их при наступлении сумерек.

Салимханов подчеркнул, что в данном районе подобные укрытия расположены через каждые 600 метров. Для их строительства был задействован труд пленных и запуганных мирных жителей. Подобные пещеры специалисты заваливают, чтобы террористы не смогли ими воспользоваться впредь.

19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном заявил, что ситуация на значительной части территории Сирии стабилизировалась, несмотря на то, что отдельные очаги терроризма сохраняются.


С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

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Лавров Сергей
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