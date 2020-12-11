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Известия.ru

Маск назвал успешными испытания взорвавшегося прототипа Starship

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Источник изображения: Фото: TASS/dpa/picture-alliance

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал успешными испытания прототипа космического корабля Starship SN8, который взорвался во время испытаний.

Маск отметил, что, несмотря на инцидент, специалисты компании сумели собрать необходимые данные.

«Успешный подъем, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки», — написал он в Twitter.


Ранее в четверг сообщалось, что Starship SN8 взорвался при приземлении во время испытаний в штате Техас.


Starship SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами предназначен для многоразового использования и предназначен для будущих полетов на Марс.

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