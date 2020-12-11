Войти
ТАСС

Ростех планирует выпускать до 300 двигателей семейства ВК-2500 в год

584
0
0
Двигатель ВК-2500
Двигатель ВК-2500.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

В корпорации сообщили, что "заказы на 2020 и 2021 год уже имеются"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") планирует выпускать до 300 двигателей семейства ВК-2500 в год, в том числе новейших двигателей для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОДК.

"ОДК приступила к сборке первых серийных образцов двигателя ВК-2500П. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 300 двигателей семейства ВК-2500 в год, в том числе и ВК-2500П. Заказы на 2020 и 2021 год уже имеются", - сказали в корпорации.

В пресс-службе также уточнили, что в планах "ОДК-Климов" выйти на производственную мощность в 500 двигателей семейства ВК-2500 в год.

Двигателями ВК-2500 оснащаются вертолеты семейств Ми-8/17, Ми-24/35 и Ка-50/52. Модификация ВК-2500П устанавливается на Ми-28НМ - модернизированную версию боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Двигатели этой модификации обладают улучшенными характеристиками, которые отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к моторам данного класса. Ключевой особенностью нового двигателя является наличие электронной системы автоматического управления типа FADEC. Это позволяет существенно улучшить летно-технические качества вертолета и повысить его боевую живучесть.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-24
Ми-28Н
Ми-8
Компании
ОДК УК
Ростех
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.12.2020
Санкции как двигатель прогресса: как преодолеваются трудности импортозамещения
21.09.2020
Россия импортозаместила украинские моторы
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
09.09.2011
Вертолеты: прошлое, настоящее, будущее
03.04.2009
"СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ ДЕРЖАТЬ ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:30
  • 1
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»