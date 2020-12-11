В корпорации сообщили, что "заказы на 2020 и 2021 год уже имеются"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") планирует выпускать до 300 двигателей семейства ВК-2500 в год, в том числе новейших двигателей для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОДК.

"ОДК приступила к сборке первых серийных образцов двигателя ВК-2500П. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 300 двигателей семейства ВК-2500 в год, в том числе и ВК-2500П. Заказы на 2020 и 2021 год уже имеются", - сказали в корпорации.

В пресс-службе также уточнили, что в планах "ОДК-Климов" выйти на производственную мощность в 500 двигателей семейства ВК-2500 в год.

Двигателями ВК-2500 оснащаются вертолеты семейств Ми-8/17, Ми-24/35 и Ка-50/52. Модификация ВК-2500П устанавливается на Ми-28НМ - модернизированную версию боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Двигатели этой модификации обладают улучшенными характеристиками, которые отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к моторам данного класса. Ключевой особенностью нового двигателя является наличие электронной системы автоматического управления типа FADEC. Это позволяет существенно улучшить летно-технические качества вертолета и повысить его боевую живучесть.