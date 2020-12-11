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ТАСС

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе

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Прототип космического корабля Starship
Прототип космического корабля Starship.
Источник изображения: © REUTERS/Callaghan O'Hare

Starship предназначен для будущих полетов на Марс

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался в среду во время испытаний в штате Техас. Трансляция велась на сайте американской компании SpaceX.

Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по времени восточного побережья США (01:45 мск четверга). Через пять минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Марс
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